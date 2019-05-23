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Соль стал вторым лучшим игроком Виллем II в сезоне 2018/19 – он еще зимой перешел в Динамо

14:22 19 Читати українською
Соль стал вторым лучшим игроком Виллем II в сезоне 2018/19 – он еще зимой перешел в Динамо
Фран Соль / ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Фран Соль был признан вторым лучшим футболистом Виллем II в этом сезоне, хотя еще зимой перебрался в Украину.

Болельщики Виллем ІІ выбрали Франа Соля вторым лучшим игроком команды в сезоне 2018/19, сообщает MDB. Первую строчку в рейтинге занял Поль Лок.

Соль: Вскоре я вернусь на свой прежний уровень игры

Зимой испанский нападающий, который на тот момент был одним из лучших снайперов Высший дивизион Нидерландов по футболу, перешел в киевское Динамо за 3,25 млн евро. Но получил травму в начале марта в матче против Десны.

Перед травмой плеча и операцией Соль успел отличиться двумя голами за киевскую команду в поединках с Олимпиакосом (1:0) и Зарей (5:0).

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Динамо Киев Динамо Киев Нидерланды Виллем ІІ Виллем ІІ Фран Соль Фран Соль
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