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Соль стал персонажем культового мультсериала – смешное фото, чтобы напомнить о важной проблеме

12:35 46 Читати українською
Соль стал персонажем культового мультсериала – смешное фото, чтобы напомнить о важной проблеме
Фран Соль / Сайт Динамо

Форвард Динамо Фран Соль придумал оригинальный метод борьбы с пандемией коронавируса.

Испанец в Instagram опубликовал забавную фотографию, на которой он изображен с маской в стиле культового мультсериала "Симпсоны".

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"Будьте осторожны! Для меня самое главное – гигиена. Часто мойте руки и снимайте обувь, чтобы оставаться дома. Мы находимся в первой фазе, поэтому это еще не конец. Давайте бороться, чтобы остановить вирус, выходя на улицу без страха, но с уважением", – написал Соль.

В текущем сезоне УПЛ форвард Динамо провел 12 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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Динамо Киев Динамо Киев коронавирус Фран Соль Фран Соль
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