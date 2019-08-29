Соль сравнил Зарю с двумя клубами Примеры

Испанский нападающий Динамо оценил уровень луганчан, которые борются за выход в группу Лиги Европы с Эспаньолом.

"Нам удалось обыграть Зарю в прошлом сезоне, потому что в тот день у нас все получалось.

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Но это сплоченная команда с сильным духом. Думаю, их уровень позволит играть в Ла Лиге как Мальорка или Леганес", – сказал Соль в комментарии AS. Мальорка в прошлом сезоне заняла пятую строчку Сегунды и через плей-офф вышла в Ла Лигу. Леганес закончил чемпионат Испании 2018/19 на 13 позиции.

Тренер Эспаньола озвучил свой план на матч Лиги Европы против Зари

Напомним, сегодня (29 августа) Заря попытается вырвать путевку в групповой этап Лиги Европы после гостевого поражения от Эспаньола 1:3.