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Соль сравнил тренировочные процессы Михайличенко и Хацкевича

17:14 117 Читати українською
Соль сравнил тренировочные процессы Михайличенко и Хацкевича
Фран Соль / Фото ФК Динамо

Форвард Динамо Фран Соль доволен работой наставника киевлян Алексея Михайличенко.

"На тренировках мы практикуем игру в два касания, поскольку мяч быстрее футболистов. Мне импонирует такая стратегия. Наши тренировки стали более интенсивными. Дисциплина усилилась, и мне это нравится. Иначе мы не достигнем желаемых результатов.

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Требования Михайличенко к игрокам? Такие, которые должны быть у футболистов: нападающие должны забивать, защитники – защищаться (смеется). Когда он только пришел в команду, понял, что нужно выполнить большой объем работы. Тренер пытается улучшить нашу игру, дать каждому что-то новое. Он поддерживает нас, говорит, что все получится. Да, мы не прошли в Лигу чемпионов. Но у нас есть чемпионат Украины и Лига Европы. Михайличенко настраивает нас на то, чтобы мы были сконцентрированы на этих турнирах", – цитирует Соля Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Алексей Михайличенко стал главным тренером Динамо в августе, сменив на этом посту Александра Хацкевича.

В текущем сезоне УПЛ Соль провел 8 матчей, но результативными действиями не отличался.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Александр Хацкевич Александр Хацкевич Фран Соль Фран Соль
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