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Соль: Роналдо был рад познакомиться со мной

06:00 57 Читати українською
Соль: Роналдо был рад познакомиться со мной
Фран Соль / фото: ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Фран Соль рассказал о встрече с бразильским форвардом Роналдо.

"Это было прекрасно. Роналдо очень открытый человек. Он с легкостью согласился сделать фото, потому что я рассказал о своем прошлом в Реале.

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Легендарный форвард был счастлив познакомиться со мной. Кроме того, он сказал, что естественно знает о Динамо", – поделился Соль в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, зимой испанец перешел в киевское Динамо за 3, 25 млн евро, но получил травму в начале марта в матче против Десны. До травмы плеча и операции Соль успел отметиться двумя голами за киевскую команду в поединках с Олимпиакосом (1:0) и Зарей (5:0).

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Динамо Киев Динамо Киев Роналдо Фран Соль Фран Соль
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