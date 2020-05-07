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Соль рассказал, с кем дружит в Динамо

21:54 78 Читати українською
Соль рассказал, с кем дружит в Динамо
Томаш Кендзера и Фран Соль / Фото ФК Динамо

Форвард Динамо Фран Соль предпочитает легионеров, но также имеет украинского друга.

"Когда я только приехал в расположение Динамо в Марбелье, то Вербич и Кендзера мне очень много помогали. Также я общаюсь с Де Пеной, Дуэлундом и Цыганковым. У нас хорошая команда, все общаются.

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Часто провожу время с именно с Де Пеной, Вербичем и Кендзерой. Мы все говорим на английском", – рассказал Фран для Instagram-страницы Динамо.

Напомним, 28-летний испанец перешел в Динамо в январе 2019-го с нидерландского клуба Виллем II за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне УПЛ Соль провел 12 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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