Соль рассекретил роль жены в поддержании формы в условиях карантина

Испанский форвард киевского Динамо рассказал о том, как поддерживает форму во время карантина и кто ему в этом помогает.

"Я тренируюсь каждый день. Единственное исключение делаю раз в неделю – в воскресенье, ведь отдых нужен и во время карантина, особенно если много тренируешься. Первую тренировку я провожу утром. Преимущественно это беговые упражнения, кардио-тренировки. А вечером делаю силовые и специальные упражнения на укрепление мышц.

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Я не не езжу на тренировочную базу, потому что, к счастью, у меня есть возможность и условия для того, чтобы выполнять всю необходимую тренировочную работу на дому. В моей квартире есть выход на большую террасу, где я провожу большинство тренировок. В первую очередь я придерживаюсь той необходимой программы, которую разрабатывает наш тренерский штаб и направляет тренер по физической подготовке. Но я знаю также, над какими компонентами мне лично нужно больше работать и что именно улучшать – и работаю над этим дополнительно, конечно, в меру, чтобы не перегружать себя.

Моя жена – диетолог и она помогает мне держать себя в форме и правильно питаться. Она в определенной степени является моим персональным тренером, ведь занимается этим делом профессионально. Поэтому у меня не возникает проблем с поддержанием хорошей формы и здоровым сбалансированным питанием", – рассказал Соль в комментарии официальному сайту Динамо.

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