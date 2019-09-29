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Соль прокомментировал возвращение в стартовый состав Динамо впервые за 7 месяцев

29 сентября 23:02 72 Читати українською
Соль прокомментировал возвращение в стартовый состав Динамо впервые за 7 месяцев
Фран Соль / Футбол 24

Форвард Динамо Фран Соль поделился эмоциями после возвращения в основной состав Динамо. Испанец не выходил со стартовых минут в течение 7 месяцев.

30’ Беньямин Вербич
80’ Виктор Цыганков
 
30’ Беньямин Вербич
80’ Виктор Цыганков

"Победа 2 0 и я рад вернуться в стартовый состав через семь месяцев. Шаг за шагом. Теперь будем фокусироваться на предстоящем матче с Лугано в Лиге Европы", – написал Соль в своем Instagram.

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Фран Соль не играл в старте Динамо со 2 марта, когда киевляне на выезде победили черниговскую Десну (2:1). Именно тогда испанец получил травму плеча.

Киевское Динамо после 9 туров находится на 3 позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков. Столько же у Десны, но черниговцы имеют преимущество над "бело-синими" по очным встречам.

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Теги
Динамо Киев - СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль
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