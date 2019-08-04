Соль прокомментировал возвращение на поле после тяжелой травмы

Нападающий Динамо Фран Соль вышел на футбольное поле впервые за 5 месяцев.

Во втором туре чемпионата Украины между Динамо и Львовом на 66 минуте матча на поле вышел нападающий киевлян Фран Соль.

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Для него этот выход стал первым в официальном матче, начиная со 2 марта – именно тогда форвард травмировал плечо в матче против Десны. С тех пор испанец играл только в летних контрольных матчах.

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"Эти ощущения нельзя сравнить ни с чем. Рад вернуться на поле. 3:0 – неплохое дополнение к этому", – написал Соль на своей странице в Instagram.