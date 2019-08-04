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Соль прокомментировал возвращение на поле после тяжелой травмы

17:55 127 Читати українською
Соль прокомментировал возвращение на поле после тяжелой травмы
Фран Соль / Динамо

Нападающий Динамо Фран Соль вышел на футбольное поле впервые за 5 месяцев.

 
Виталий Буяльский 45’
Виталий Буяльский 45+3’
Карлос Де Пена 52’
45’ Виталий Буяльский
45+3’ Виталий Буяльский
52’ Карлос Де Пена

Во втором туре чемпионата Украины между Динамо и Львовом на 66 минуте матча на поле вышел нападающий киевлян Фран Соль.

Динамо впервые в истории разгромило Львов и продлило рекордную серию

Для него этот выход стал первым в официальном матче, начиная со 2 марта – именно тогда форвард травмировал плечо в матче против Десны. С тех пор испанец играл только в летних контрольных матчах.

Красивые голы Буяльского и Де Пены в видеообзоре матча Львов – Динамо – 0:3

"Эти ощущения нельзя сравнить ни с чем. Рад вернуться на поле. 3:0 – неплохое дополнение к этому", – написал Соль на своей странице в Instagram.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль Львов - Динамо Киев
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