"С первого дня меня очень хорошо встретили в Тенерифе. Клуб по-доброму отнесся ко мне, когда я приехал. Это сложный период, потому что когда ты переезжаешь, тебе нужно не только работать, но и решать нефутбольные вопросы. Но я очень счастлив.

Динамо официально объявило о переходе Соля в испанский клуб

Спортивный директор убедил меня в необходимости перехода сразу же. Впервые мы контактировали во время карантина. У меня было общение с клубами Примеры и Сегунды, а также с иностранными командами, но Хуан Карлос дал мне свое слово и был очень заинтересован.

Нельзя сказать, что я был несчастным в другой стране. Однако, после травмы и нестабильности хотелось вернуться в Испанию. Тяжело, когда ты за границей и еще и не играешь. Мне хотелось вернуться", – сказал Соль в комментарии официальному сайту Тенерифе.

Напомним, нападающий перебрался в Динамо зимой 2019 года. В текущем сезоне в активе Соля было всего 3 поединка за "бело-синих" и один гол – в ворота Шахтера в матче за Суперкубок Украины. Испанец будет выступать на родине до конца текущего сезона. К слову, клуб из Канарских островов выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании – Сегунде.

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