Тенерифе принимал Картахену в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Читайте отчет на Футбол 24.

Сегунда, 21-й тур

Тенерифе – Картахена – 3:0

Голы: Соль, 13 (пен.), 74, Шашуа, 54

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На правах фаворита встречи хозяева быстро открыли счет благодаря реализованному пенальти от Франа Соля. В дальнейшем до перерыва соперники особо не заостряли игру.

На второй тайм у Картахены не хватило сил. Сначала игроки Тенерифе удвоили преимущество, а ближе к финальному свистку Соль мощным ударом под перекладину довел счет до разгромного, оформив дубль.

Победа позволила Тенерифе закрепиться на 16-й строчке Сегунды, Картахена – 18-я. Напомним, Фран Соль выступает за "бело-голубых" на правах аренды, контракт испанского форварда принадлежит киевскому Динамо.

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