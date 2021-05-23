Нападающий Тенерифе Фран Соль, права на которого принадлежат Динамо, может продолжить выступления в испанском первенстве и в следующем сезоне.

Кроме Тенерифе, желающий удержать Соля после завершения арендного соглашения, на Соля претендует Райо Вальекано, сообщает Eldorsal.

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Сейчас клуб из Мадрида ожидает завершения переговоров между Тенерифе и Динамо, которому принадлежат права на испанского нападающего. Отмечается, что для Франа Соля приоритетом является остаться в Тенерифе.

К слову, Соль провел 36 матчей в составе Тенерифе в текущем сезоне, записав в свой актив 9 голов и 2 ассиста.

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