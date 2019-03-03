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Соль полетит в Барселону на медобследование

3 марта 23:48 42 Читати українською
Соль полетит в Барселону на медобследование
Фран Соль / соцсети

Форвард Динамо Фран Соль полетит на медобследование в Барселону уже в этот понедельник.

Нападающий Динамо Фран Соль повредил плечо во время матча 20 тура УПЛ против черниговской Десны (2:1).

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Как сообщили журналисты программы Профутбол, испанец уже в понедельник, 4 марта, отправится в Барселону на медобследование. После этого станет известен характер травмы и срок восстановления.

Уже 7 марта киевлян ожидает первый матч 1/8 финала Лиги Европы против лондонского Челси. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Динамо одолело Десну и потеряло Франа Соля из-за травмы

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Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль
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