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В то же время, по информации телеграмм-канала Шах и Шах, испанец отправился на родину для подписания контракта с Тенерифе. Скорее всего, это будет аренда с правом выкупа в конце сезона. К слову, вчера, 1 октября, президент Динамо Игорь Суркис подтвердил информацию о переговорах относительно потенциального трансфера Франа Соля.

Напомним, испанский форвард перебрался в Динамо зимой 2019 года. По неофициальной информации, киевляне заплатили Виллему II за этот переход 3,5 млн евро. В текущем сезоне в активе Соля 3 поединка за "бело-синих" и только один гол – в ворота Шахтера в матче за Суперкубок Украины.

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