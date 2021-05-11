Испанский форвард Динамо Фран Соль, который на правах аренды выступает за Тенерифе, вспомнил период работы под руководством белорусского специалиста.

"В Украине часто критикуют тренеров. Однако, у каждого свой подход к делу, и их методики все равно дают определенный эффект. Я бы не брал во внимание национальность тренера или чемпионат, где он работает.

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Вот, например, Хацкевич. Честно скажу, что наслаждался его тренировками, занятия были действительно интересными. Считаю, что он хороший тренер и очень сильный психолог. Как команда восстанавливалась, например. Его подход – один из лучших, что я видел в своей карьере", – сказал Соль в интервью Sportarena.

Напомним, белорусский специалист возглавлял Динамо с 2017 по 2019 годы и дважды завоевывал с киевской командой серебро УПЛ.

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