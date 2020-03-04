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Соль поделился эмоциями от первого гола за Динамо после паузы в один год

10:08 36 Читати українською
Соль поделился эмоциями от первого гола за Динамо после паузы в один год
Фран Соль / Сайт Динамо

Нападающий Динамо Фран Соль прокомментировал матч 21 тура УПЛ против Колоса (2:0), в котором он смог прервать свою затяжную "сухую" серию.

40’ Фран Соль
56’ Виктор Цыганков
 
Евгений Задоя 45+2’
40’ Фран Соль
45+2’ Евгений Задоя
56’ Виктор Цыганков

"Моя мотивация – забивать голы. Для форварда это всегда важно. И сегодня это стало для меня главной мотивацией.

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Конечно, никто не идеален. Идеальных игр не бывает. Я делал неплохие забегания, пытался все время находиться в хорошей позиции во время наших атак, но не всегда ко мне приходил мяч. Однако, я рад, что за долгое время провел на поле все 90 минут в официальном матче. Конечно, это намного сложнее, чем в контрольной игре. Я очень доволен проделанной работой. Сейчас я получаю вознаграждение за свой труд. Я снова чувствую ту силу, которая всегда была у меня раньше", – цитирует Соля официальный сайт Динамо.

Напомним, последний раз испанец забивал еще 25 февраля прошлого года – 19 тур УПЛ 2018/19, в котором киевляне играли против Зари.

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