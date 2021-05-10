"Мне дают играть. В этом разница. До травмы в Динамо я тоже стабильно забивал, но когда получил повреждение, то практики стало совсем мало. Нужно как минимум постоянно играть, чтобы много забивать.

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Динамо целиком и полностью заслужило это чемпионство. Я прежде всего счастлив за болельщиков, которые долго ждали чемпионства. Это чемпионство частично и мое. Ведь чемпионская команда строилась не один сезон. Последние два года я тоже был в команде. Но, конечно, моя роль гораздо меньше, чем тех игроков, которые давали результат в этом году", – сказал Соль в интервью Sport Arena.

Напомним, киевляне приобрели Франа в начале 2019-го, но на сезон 2020/21 отдали его в аренду в Тенерифе. В Испании Соль провел 36 поединков, в которых успел отметиться девятью голами и двумя ассистами. За киевлян форвард сыграл в 23 встречах (4 мяча и 2 голевых паса).

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