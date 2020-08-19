Соль отреагировал на слухи о переходе из Динамо в нидерландский клуб

Форвард Динамо Фран Соль опроверг информацию о возможном трансфере в Гронинген, подчеркнув, что о возвращении в Нидерланды сейчас не может быть и речи.

"С тех пор, как я подписался на Марка-Яна Фледдеруса (технического директора Гронингена – прим.) в Instagram, меня ежедневно засыпают сообщениями из Нидерландов, особенно из Гронингена.

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Я нахожусь за границей и несколько дней назад встретил здесь Фледдеруса. Мы немного поговорили, а потом я подписался на него. С тех пор я начал получать самые разнообразные вопросы. Но мне было приятно снова услышать что-то из Нидерландов", – цитирует Соля издание Voetbal International.

Напомним, испанский форвард перебрался в Динамо зимой 2019 года. По неофициальной информации, киевляне заплатили Виллему II за этот переход 3,5 млн евро. В текущем сезоне Соль провел за "бело-синих" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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