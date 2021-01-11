"Два из трех голов были моими, также я отдал ассист. Горжусь, что могу помогать партнерам по команде. Мог бы забить хет-трик, но вратарь хорошо среагировал.

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Да, я начал без голов, нужно было время на адаптацию. Но голы пришли, а я пришел ради этого", – поделился Соль в комментарии официальному сайту Тенерифе.

Напомним, Фран Соль выступает за "бело-голубых" на правах аренды, контракт испанского форварда принадлежит киевскому Динамо. В общем, испанец провел 17 матчей в Сегунде, записав в свой актив 5 голов и 2 ассиста.

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