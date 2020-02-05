Соль оценил перспективы VAR в УПЛ – нападающий Динамо уже пересекался с системой ранее

Форвард Динамо Фран Соль поделился своими ожиданиями от внедрения системы VAR в чемпионате Украины.

"Да, я к этому готов, тем более, что уже играл с использованием системы VAR в Нидерландах. Там она использовалась в каждом матче.

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Считаю, что это хорошо для футбола. Эта система очень нужна в современном футболе. Конечно, на это важно обращать внимание уже сейчас, даже на тренировках. В футболе есть четкие правила, все должны их соблюдать и играть аккуратно, особенно в своей штрафной", – подчеркнул Соль в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, киевляне будут играть под присмотром VAR уже в первом своем матче после зимнего перерыва – 19 тур УПЛ против Ворсклы (22 февраля).

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