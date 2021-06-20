Форвард Динамо Фран Соль Хотел бы продолжить карьеру в топ-чемпионате, поэтому не спешит принимать решение в пользу Маккаби Тель-Авив, сообщает Walla.

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Напомним, израильтяне уже сделали 29-летнему нападающему предложение, которое, однако, не устраивает Динамо – Маккаби хочет переложить на киевлян обязанность по выплате зарплаты Соля, которая составляет около 1 млн евро, пока игрок будет в аренде. В свою очередь "бело-синие" хотели бы осуществить полноценный трансфер.

Соль также не горит желанием переходить в чемпионат Израиля – его успешная игра за Тенерифе позволяет надеяться на предложения из более сильных лиг. Сейчас игрок рассматривает все возможные варианты продолжения карьеры.

Напомним, в прошлом сезоне Соль выступал за Тенерифе на правах аренды. За испанскую команду он провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Франа в 1 млн евро. Его контракт с Динамо действует до 31 декабря 2023 года.

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