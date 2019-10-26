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Соль назвал самого стильного игрока Динамо

06:30 9 Читати українською
Соль назвал самого стильного игрока Динамо
Фран Соль / Фото из открытых источников

Испанский нападающий киевского Динамо Фран Соль вспомнил, кто в команде имеет наилучшее чувство стиля.

"Самыми стильными игроками Динамо однозначно являются Вербич и Кадар. У этих двух отличный вкус! А среди украинцев это Шапаренко. Цыганков – частично, он умеет подобрать одежду. А от кого безвкусицей за километр пахнет? Вот здесь мне лучше промолчать, а то прилетит", – рассказал Соль в интервью изданию "Футбольный клуб".

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Напомним, Фран Соль перешел из Виллем II в Динамо в начале 2019 за 3,25 млн евро. За это время испанец сумел стать основным нападающим команды, забил лишь 2 гола (оба – еще в сезоне 2018/19) и пропустил длительный срок из-за травмы плеча.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Тамаш Кадар Тамаш Кадар Николай Шапаренко Николай Шапаренко Беньямин Вербич Беньямин Вербич
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