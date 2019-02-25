Соль назвал главную звезду Динамо

Новичок Динамо Фран Соль назвал наиболее звездных футболистов киевской команды, а также поделился мнением о конкуренции за место в старте.

"В первую очередь я бы хотел выделить Дениса Бойко. Считаю, что он стал настоящим героем матча с Олимпиакосом. А вообще главной звездой нынешнего Динамо я бы назвал Виктора Цыганкова.

Его левая нога – это нечто! Это тот футболист, который в будущем будет успешно играть в Европе. Кроме того, необходимо выделить Николая Шапаренко. У него вообще какая-то особая энергия, и он умеет ею заразить всю команду. Ну и, конечно, нельзя не отметить Беньямина Вербича – это высококлассный футболист, который очень помогает Динамо.

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Конкуренция? Я уже успел познакомиться с Артемом Бесединым во время сборов в Марбелье, мы с ним поговорили. Я знаю, что он надолго выбыл из-за сложной травмы, и я его поддержал.

Не могу сказать, что играю сейчас без конкуренции и чувствую себя комфортно. У нас в нападении, например, играет Назарий Русин – это очень хороший, талантливый футболист, который может как следует "повозить" защитников команды соперника. Даже в конце матча, когда все футболисты уже устали. Да и вообще, киевское Динамо – это такой клуб, в котором всегда есть конкуренция, и где всегда нужно бороться за место в основном составе", – цитирует Соля Dynamo.kiev.ua.

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