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Соль назвал главную звезду Динамо

07:30 98 Читати українською
Соль назвал главную звезду Динамо
Фран Соль / фото: ФК Динамо

Новичок Динамо Фран Соль назвал наиболее звездных футболистов киевской команды, а также поделился мнением о конкуренции за место в старте.

"В первую очередь я бы хотел выделить Дениса Бойко. Считаю, что он стал настоящим героем матча с Олимпиакосом. А вообще главной звездой нынешнего Динамо я бы назвал Виктора Цыганкова.

Его левая нога – это нечто! Это тот футболист, который в будущем будет успешно играть в Европе. Кроме того, необходимо выделить Николая Шапаренко. У него вообще какая-то особая энергия, и он умеет ею заразить всю команду. Ну и, конечно, нельзя не отметить Беньямина Вербича – это высококлассный футболист, который очень помогает Динамо.

Динамо – Олимпиакос: Бойко фантастический, Соль результативный, успех командный – последняя надежда Украины в Лиге Европы

Конкуренция? Я уже успел познакомиться с Артемом Бесединым во время сборов в Марбелье, мы с ним поговорили. Я знаю, что он надолго выбыл из-за сложной травмы, и я его поддержал.

Не могу сказать, что играю сейчас без конкуренции и чувствую себя комфортно. У нас в нападении, например, играет Назарий Русин – это очень хороший, талантливый футболист, который может как следует "повозить" защитников команды соперника. Даже в конце матча, когда все футболисты уже устали. Да и вообще, киевское Динамо – это такой клуб, в котором всегда есть конкуренция, и где всегда нужно бороться за место в основном составе", – цитирует Соля Dynamo.kiev.ua.

Одинадцять перлин київського Динамо

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Виктор Цыганков Виктор Цыганков Артем Беседин Артем Беседин Динамо Киев Динамо Киев Назарий Русин Назарий Русин Фран Соль Фран Соль
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