Соль может продолжить карьеру в Китае

Нападающий Динамо Фран Соль может покинуть киевский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Фран Соль заинтересовал китайский Бэйцзин Гоань, сообщает betnews365.com.

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Отмечается, что клуб хочет взять нападающего в аренду с правом выкупа. Добавим, что Бэйцзин Гоань занял второе место в китайской Суперлиге в сезоне 2019.

Напомним, испанец перешел в Динамо в январе 2019 года за 3,5 млн евро из нидерландского клуба Виллем II. В текущем сезоне Соль сыграл за "бело-синих" 12 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.

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