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Соль мечтает о вызове в сборную Испании – пиренейцы будут противостоять Украине в Лиге наций

16:02 10 Читати українською
Соль мечтает о вызове в сборную Испании – пиренейцы будут противостоять Украине в Лиге наций
Фран Соль / Сайт Динамо

Нападающий Динамо Фран Соль поделился своими ожиданиями относительно возможности сыграть за родную сборную.

"Да, я знаю, что Украина встретится с Испанией в группе Лиги наций. Конечно, я бы хотел когда-нибудь сыграть за национальную сборную своей страны.

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Знаю, что этого очень непросто добиться, но это моя мечта, к которой я буду стараться приблизиться. Это долгий путь, я должен тяжело работать, много играть и забивать много мячей", – рассказал Соль в комментарии официальному сайту Динамо.

К слову, испанский легионер киевлян во вчерашнем (3 марта) матче против Колоса смог прервать свою серию без голов, которая длилась больше года.

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Теги
Лига наций Динамо Киев Динамо Киев Испания Испания Фран Соль Фран Соль
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