Сол Кэмпбелл уволен с поста главного тренера клуба 4-го дивизиона Англии

Экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл уволен с поста главного тренера Маклсфилд Тауна.

Бывший футболист сборной Англии и лондонского Арсенала Сол Кэмпбелл был уволен с поста главного тренера Маклсфилд Тауна спустя восемь месяцев после своего назначения, передает BBC.

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По итогам прошлого сезона специалист помог команде сохранить прописку в Лиге 2 – четвертом по силе дивизионе страны. Кэмпбелл был назначен главным тренером Маклсфилд Таун в конце ноября 2018 года.

Напомним, Кэмпбелл завершил карьеру футболиста в 2012 году. Он выступал за Тоттенхэм, Арсенал, Портсмут, Ноттс Каунти и Ньюкасл. За свою карьеру английский защитник дважды выигрывал чемпионат страны, три Кубка Англии и Кубок Английской лиги.

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