Сол Кэмпбелл может возглавить клуб 4-го дивизиона

Бывший защитник лондонских Тоттенхэма и Арсенала, Портсмута и сборной Англии Сол Кэмпбелл может вскоре начать самостоятельную работу на посту главного тренера.

44-летняя экс-звезда АПЛ ведет переговоры с клубом Лиги 2 Маклсфилд Таун, сообщает The Sun.

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Недавно Кэмпбелл закончил тренерские курсы и начал работать ассистентом главного тренера в сборной Англии U-21. Маклсфилд идет на дне четвертого по рангу английского дивизиона, набрав лишь 7 очков (1 победа и 4 ничьи) в 18-ти турах. От спасительной позиции "шелковых" уже отделяет 7 пунктов.

Напомним, что лучшие годы своей карьеры Сол Кэмпбелл провел в лондонском Арсенале, с которым дважды брал титул в Премьер-лиге и добрался до финала Лиги чемпионов 2005/06. За сборную Англии он сыграл 73 матча, в которых отметился одним забитым мячом.