Испанец попал в список интересов Тенерифе и Жироны, сообщает журналист Маной Дасвани в своем твиттере, ссылаясь на коллегу Бруно Мартина, который общался с агентом нападающего.

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Тенерифе очень заинтересован в трансфере Соля, тогда как Жирона может подписать нападающего только в случае ухода своего главного бомбардира Кристиана Стуани. Напомним, что Франом также интересуется экс-клуб Лунина Овьедо, а сам испанец хочет вернуться на родину.

Напомним, испанский форвард перебрался в Динамо зимой 2019 года. По неофициальной информации, киевляне заплатили Виллему II при этот переход 3,5 млн евро. В текущем сезоне Соль уже отметился голом в ворота Шахтера в матче за Суперкубок Украины.

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