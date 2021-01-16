Нападающий Тенерифе Фран Соль, права на которого принадлежат Динамо, может не вернуться в киевский клуб.

Аренда 28-летнего форварда рассчитана до завершения нынешнего сезона. В Тенерифе Фран Соль стабильно получает игровую практику – сыграл 17 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Похоже, испанец не прочь остаться в этой команде дольше.

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"У Тенерифе хороший проект, но никто не знает, что может произойти в будущем. Для того чтобы я остался здесь, клуб должен договориться с Динамо. Мне очень комфортно в Тенерифе и я не исключаю возможности, что останусь здесь", – цитирует Соля Marca.

К слову, в Киев испанец перебрался в начале января 2019 года. С тех пор Фран Соль сыграл за Динамо 23 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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