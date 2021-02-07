Соль голом принес победу Тенерифе над Райо Вальекано
Тенерифе минимально обыграл Райо Вальекано в матче 24-го тура Сегунды, а главным героем стал Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо.
Сегунда 2020/21, 24-й тур
Райо Вальекано – Тенерифе – 0:1
Гол: Соль, 65
Удаление: Катена, 90+4 (Райо Вальекано)
Тенерифе подходил к матчу в статусе аутсайдера, однако это не помешало обыграть Райо Вальекано. Хозяева ожидаемо больше владели мячом (особенно после перерыва), однако первая половина завершилась без голов.
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А в середине второго тайма Тенерифе вышел вперед в счете. После подачи углового никто не держал Франа Соля, который классным ударом в касание пробил с правой в угол ворот. Видео гола можно посмотреть по ссылке. Райо Вальекано конце встречи устроил настоящую осаду штрафной соперника, однако Тенерифе выстоял свою победу.
Таким образом, команда Соля набрала 30 очков и поднялась на 14 место, Райо Вальекано 40 пунктами остался пятым.
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