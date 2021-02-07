Тенерифе минимально обыграл Райо Вальекано в матче 24-го тура Сегунды, а главным героем стал Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо.

Сегунда 2020/21, 24-й тур

Райо Вальекано – Тенерифе – 0:1

Гол: Соль, 65

Удаление: Катена, 90+4 (Райо Вальекано)

Тенерифе подходил к матчу в статусе аутсайдера, однако это не помешало обыграть Райо Вальекано. Хозяева ожидаемо больше владели мячом (особенно после перерыва), однако первая половина завершилась без голов.

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А в середине второго тайма Тенерифе вышел вперед в счете. После подачи углового никто не держал Франа Соля, который классным ударом в касание пробил с правой в угол ворот. Видео гола можно посмотреть по ссылке. Райо Вальекано конце встречи устроил настоящую осаду штрафной соперника, однако Тенерифе выстоял свою победу.

Таким образом, команда Соля набрала 30 очков и поднялась на 14 место, Райо Вальекано 40 пунктами остался пятым.

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