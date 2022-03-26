Чемпионат Испани 2021/22, 33-й тур. Сегунда.

Эйбар – Луго – 1:0

Гол: Соль, 65

Фран Соль вышел в стартовом составе Эйбара и стал героем встречи против Луго. Первый тайм завершился без голов, а вот после перерыва нападающий, принадлежащий Динамо, принес победу своей команде, замкнув фланговую передачу.

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Спустя 2 минуты на поле появился Лебеденко, однако его выход не помог исправить ситуацию – Эйбар одержал победу. Эта победа позволила команде Соля набрать 66 очков и закрепиться в статусе лидера Сегунды, а Луго с 42 пунктами остался в середине турнирной таблицы.

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