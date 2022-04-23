Эйбар одержал победу над Малагой в рамках 37-го тура Сегунды, а главным героем встречи стал Фран Соль, права на которого принадлежат Динамо. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Испании 2021/22, Сегунда. 37-й тур

Малага – Эйбар – 1:3

Голы: Льямас, 4 – Корпас, 37, (пен.), Соль, 78, 90+6

Удаление: Эскасси, 31, Муньос, 69 (обидва – Малага)

Малага вышла вперед уже на 4 минуте благодаря голу Льямаса, однако "анчоусы" до перерыва остались в меньшинстве после удаления Эскасси, а Корпас выровнял положение. Во втором тайме Муньос оставил Малагу вдевятером, после чего за дело взялся Соль, который оформил дубль и принес победу Эйбару.

Зинченко отметился юбилейным ассистом за Манчестер Сити – видео результативного действия в матче АПЛ

Отметим, что испанец после встречи отметил на фоне украинского флага с надписью "Герои не умирают", таким образом напомнив о своей связи с Украиной.

Таким образом Эйбар набрал 71 пункт и остался первым, а Малага с 41 очком осталась восемнадцатой.

Манчестер Сити разгромил Уотфорд: юбилей результативности Зинченко, покер Жезуса и рекорд Англии