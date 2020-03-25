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Соль дал советы, как уберечься от коронавируса

19:12 12 Читати українською
Соль дал советы, как уберечься от коронавируса
Фран Соль / фото: ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал, как проводит свободное время во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

"Это впервые в моей карьере, когда я не смог работать из-за карантина, и, надеюсь, в последний раз. Никогда бы не подумал, что такое может произойти, я в замешательстве.

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Поддерживаем ли связь с игроками Динамо? Да, обязательно. Мы регулярно поддерживаем связь в WhatsApp, в нашем командном чате. Конечно, хочется уже скорее всех увидеть, выйти на поле и начать заниматься нашим делом. Очень грустно становится от того, что мы уже столько не тренируемся и не играем.

У меня есть три главных правила, которые советую соблюдать всем. Тщательно мойте руки, не заходите в дом в верхней одежде, и ешьте много здоровой пищи с большим количеством витаминов. Кажется, все просто, но это основное, что может быть в нашей ситуации", – поделился Соль в комментарии Sportarena.

К слову, испанец провел 14 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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Теги
коронавирус Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль
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