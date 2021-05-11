"Я думаю, что Фран Соль уже никогда в Динамо играть не будет. Он может оставаться в Динамо, потому что контракт все-таки есть. Я думаю, что вся команда Тенерифе столько не получает, сколько получает Соль в Динамо.

Кулач станет игроком Динамо, – источник

Насколько мне известно, Днепр-1 просил Супрягу в аренду на следующий сезон, но Луческу сказал, что нет. Сейчас целью Днепра-1 является Назарий Русин. А Супрягу не отдали. Поэтому три форварда остаются: Беседин, Супряга и Ванат.

Хотя, если продадут Цыганкова и Миколенко, то часть денег может быть использована на летнюю селекцию. Поэтому вполне возможно, что может появиться другой форвард", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Фран защищает цвета испанского Тенерифе на правах аренды. В Сегунде Б Соль провел 34 матча, в которых отметился 9-ю голами и двумя ассистами.

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