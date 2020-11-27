Тоттенхэм уничтожил Лудогорец в 4-м туре группового этапа ЛЕ. Смотрите видео голов и интересных моментов на "Футбол 24".

Тоттенхэм был откровенным фаворитом встречи против Лудогорца. "Шпоры" подтвердили свой статус еще до перерыва, когда дубль оформил Карлос. Во втором тайме Винкс отличился шедевром почти из центра поля, а Лукас добил болгар. Лудогорец не сумевш ничем ответить.

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Уверенная победа 4:0 располагает Тоттенхэм вторым в группе J – "шпоры" уступают Антверпену по дополнительным показателям. Лудогорец еще не побеждал в текущем сезоне ЛЕ, а потому закономерно идет последним.