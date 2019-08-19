Сократис: Возможно, матч с Ливерпулем будет проще, чем игра с Бернли

Защитник Арсенала Сократис Папастатопулос поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура АПЛ против Ливерпуля.

"Для защитника сложнее играть с такими командами, как Бернли, потому что приходится много бороться. С Ливерпулем все будет иначе. Возможно, с мерсисайдцами матч будет даже проще. Если у них будет удачный день, а у нас – наоборот, будет трудно.

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Что касается нашего последнего матча в Энфилде, когда мы проиграли 1:5, это не была игра на пять голов. Там были пенальти, и мы допустили несколько ошибок. Думаю, на этот раз все сложится по-другому, но сейчас нам нужно сконцентрироваться на работе с тренером и его штабом. Матч в любом случае будет сложным", – поделился Сократис в комментарии Goal.com.

Напомним, Арсенал и Ливерпуль встретятся в матче 3-го тура, который состоится 24 августа. Начало игры в 19:30.

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