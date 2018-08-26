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Союз украинцев в Португалии требует от ФИФА наказать экс-футболиста Браги Алана за слова об Украине

12:53 174 Читати українською
Союз украинцев в Португалии требует от ФИФА наказать экс-футболиста Браги Алана за слова об Украине
Алан / фото з соцмереж

Бывший футболист Браги, а ныне – менеджер Браги Алан может быть наказан из-за скандального видео об Украине.

Союз Украинской в Португалии прислал в ФИФА письмо с требованием дисквалифицировать менеджера Браги Алана за презентационный ролик об Украине, который португальский клуб опубликовал накануне матча 3 раунда квалификации Лиги Европы Заря – Брага.

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В письме говорится, что Алана стоит наказать за недостоверные факты об Украине, которые нанесли вред имиджу страны и направлены против сувернитета и территориальной целостности нашего государства, сообщает Союз украинцев в ​​Португалии.

В соответствии со статьей 49 Устава ФИФА Комитет по этике и честной игре рассматривает все вопросы о запрете получения каких-либо моральных, политических и финансовых преимуществ в обществе за счет футбола. В своей деятельности ставит целью подъема моральных аспектов жизни в футболе путем уважения и неукоснительного соблюдения признанных мировым спортивным сообществом принципов честной игры. Честная игра – это уважение. Все имеют равные права, в том числе право на уважение.

В видеоролике бывший игрок Браги заявил, что Украина состоит из 24 "провинций" и здесь происходит "гражданская война".

Впоследствии украинские дипломаты направили письмо руководству Браги, где напомнили, что оккупированные Крым и Севастополь тоже является частью Украины, которая состоит из более чем 24 провинций. А по "гражданской войны", то в письме приведены доказательства российской агрессии против Украины.

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Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Брага - Заря: Четверг 16 августа 2018

Брага
Матч окончен
2 : 2
Заря
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