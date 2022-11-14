Черноморец и Львов померяются силами в рамках 13-го тура УПЛ. Матч пройдет в понедельник, 14 ноября. Стартовый свисток раздастся в 14:00 по киевскому времени.

Текущая форма

Обе команды подходят к очному противостоянию в отличном настроении и хорошей форме. Львову удалось одержать сверхважную победу в дерби с Рухом, а Черноморец завоевал мечты 3 очка в битве с Минаем. Очевидно, что ребята Дулуба и Григорчука стремятся продолжить победную линию и подняться выше в турнирной таблице.

Parimatch Ukraine считает, что у Черноморца больше шансов на победу и оценивает вероятность такого результата коэффициентом 2,10. Победа Львова умножит сумму риска на 3,65, а если команды распишут ничью, то ставка увеличится умножением на 3,35.

Дерби с Рухом показало, что безумная самоотдача – это далеко не все, чем может похвастаться Львов. Оба гола команда создала после стандартов, что свидетельствует о замечательной сыгранности и взаимопонимании игроков.

Олег Дулуб выстроил хороший боеспособный коллектив, который однозначно может создать серьезные проблемы любому сопернику. На каждой позиции в команде царит довольно неплохая конкуренция, позволяющая тренеру менять состав под соперника и план на конкретный матч. С мотивацией у Львова нет абсолютно никаких проблем – в каждом матче команда играет по полной от свистка до свистка.

Да, моментами команда страдает из-за собственных ошибок, а боевое рвение провоцирует большое количество желтых карточек, в результате чего список дисквалифицированных игроков в составе Львова почти никогда не бывает пустым. При этом агрессивность команды гарантирует болельщикам яркие впечатления, за которые мы и любим футбол.

Комплиментов заслуживает и Черноморец, которому удалось не просто добиться первой победы в сезоне, а сделать это настолько уверенно, что минимальный счет кажется настоящим чудом. Если бы одесситы реализовали хотя бы половину из созданных моментов – СМИ в заглавиях смаковали бы слово "разгром".

Теперь команда Романа Григорчука настроена повторить подвиг и снова завоевать 3 очка. Учитывая количество голевых моментов и то, как долго футбольная фортуна отворачивалась от одесситов, можно смело предполагать, что Львов окажется под давлением, которое не создавали команды из верхней части таблицы.

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История противостояний

В рамках украинской премьер-лиги Черноморец и Львов встречались 5 раз. Трижды одесситам удавалось склонить чашу весов в свою пользу, на счету Львова одна виктория, еще один поединок завершился ничьей – финальный свисток последней встречи команд зафиксировал счет 1:1.

Кадровая ситуация

Черноморец в противостоянии со Львовом не сможет рассчитывать на лидера защиты Джеймса, получившего красную карточку в матче с Минаем. В составе гостей отсутствует Александр Васильев, который также пропустит игру из-за дисквалификации.

Вряд ли Дулуб и Григорчук будут искать оправданий в кадровых потерях. В "матче за 6 очков" не может быть никаких отговорок, и обоим специалистам хватает опыта, чтобы это понимать и строить план на игру таким образом, чтобы никакие обстоятельства не помешали одержать победу.