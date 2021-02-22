"К сезону 2021/22 мы планируем инвестировать 250 млн евро на защитника и двух игроков атаки, которые способны делать разницу. Не хочу называть конкретных имен, но те же Мбаппе и Холанд – абсолютно возможны. Это то, что должна делать Барса. Нужно приглашать игроков, которые способны делать разницу.

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По Месси – он такой же "куле", как и мы все. Он хорошо понимает ситуацию, которая сложилась в клубе. Думаю, он может подождать и обсудить свое будущее с новым президентом", – цитирует Фрейксу AS.

Добавим, что выборы нового президента Барселоны состоятся 7 марта. На должность также претендуют Жоан Лапорта и Виктор Фонт.

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