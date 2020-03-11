Переговоры между Миланом и Рангником на грани срыва

Немецкий тренер Ральф Рангник, вероятнее всего, не будет работать с Миланом в следующем сезоне.

Переговоры "россонери" и 61-летнего специалиста зашли в тупик, информирует Sky Germany.

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Рангник рассматривал возможность сотрудничества с Миланом сразу на двух должностях – тренера и спортивного директора. Впрочем, последние изменения в руководстве клуба заставили его отказаться от предложения. В частности, бывший директор "россонери" Бобан заявил, что Милан проводил переговоры с Рангником без его ведома. Именно это стало одной из причин ухода хорвата.

Напомним, ранее пресса называла нескольких альтернативных кандидатов на тренерское кресло Милана, среди которых и наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

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