"Клубы УПЛ стартовали в квалификации еврокубков. Шахтер выглядел солидно. Хотелось бы отметить взвешенную игру как в нападении, так и особенно в обороне. Дифирамбов заранее петь не буду, но ”альпинисты“ оставили очень хорошее впечатление.

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Ничего не ожидал от Александрии. Партизан показал слабый уровень последних сезонов. Но Александрия на их фоне – вообще никакой.

Житомир!!! Трудно найти слова. Искренне сочувствую президенту клуба. Столько инвестиций и труда в них вложилось. А что вы получаете в конце концов? На него потратили деньги местные специалисты.

Кроме того, расскажу пару деловых разговоров с украинскими клубами об эквайринге своих игроков на чемпионаты Европы. Проводил переговоры лично. Это не касается двух наших городов. Провинциальные клубы не могут понять, куда они попали. Просят достойную сумму денег для клоунов. На самом деле, за разговор с ними еще надо доплатить.

На минутку. Бюджет одного месяца клуба Полесье того стоит, как три сезона всех клубов Андорры вместе. P.S. Нужно очень серьезно думать о количестве клубов, участвующих в УПЛ. Восемь клубов – идеально подойдут на сегодня", – написал Заховайло на своей странице в Facebook.

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