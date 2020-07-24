Собуцкий раскритиковал деятельность Лучи в Украине и раскрыл его зарплату

"В Украине футбол разваливается, и не в последнюю очередь из-за судейства. Я не знаю, что Лучано Лучи сделал для улучшения.

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Знаю только, что его зарплата во много раз превышает зарплату всего нашего судейского корпуса. Судьи иногда приезжают без раций, без формы. Зато приглашают Лучи, зарплата которого намного больше, чем 20 тысяч долларов, о которых постоянно говорят", – сказал Собуцкий в комментарии изданию Football.ua.

Напомним, после поединка 24-го тура Первой лиги Агробизнес – Минай (0:2) в судейской комнате был избит Юрий Иванов – главный арбитр матча. Как отметил рефери в своих объяснениях, к его избиению был причастен вице-президент УАФ Олег Собуцкий. Как следствие, главу Агробизнеса пожизненно отстранили от футбола, а команду оштрафовали на 500 тысяч гривен и запретили проводить матчи на домашнем стадионе в г. Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

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