"Мы подали апелляции – от Собуцкого, и от клуба. Заседание апелляционного комитета УАФ пока не назначалось. Сейчас он может беспрепятственно вести футбольную деятельность, ведь решение КДК не вступило в законную силу.

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Шансы на успешную апелляцию? Оценить трудно. Если рассмотрение будет справедливым – апелляции хотя бы частично удовлетворят. Если апелляционный комитет получит указания от руководителей УАФ, решение КДК оставят без изменений.

Будем ли обращаться в Лозанну в случае поражения? Да, конечно. В апелляциям мы акцентировали внимание на судебную практику Лозанны", – цитирует Бойчука Tribuna.com.

Напомним, после поединка 24-го тура Первой лиги Агробизнес – Минай (0:2) в судейской комнате был избит Юрий Иванов – главный арбитр матча. Как отметил рефери в своих объяснениях, к его избиению был причастен вице-президент УАФ Олег Собуцкий.

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