Журналист Владимир Зверов рассказал, что президент Полесья Геннадий Буткевич досрочно покинул стадион во время матча УПЛ против Динамо (1:2).

"После красной карточки Михайличенко со стадиона уехал и не досмотрел матч до конца Буткевич. Потому что я его видел перед матчем, мы поздоровались.

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Но после матча Буткевича 100% не было, в кулуарах говорили, что он еще после первого тайма собрался и уехал", – рассказал Зверов в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в 13-м туре УПЛ Полесье на выезде потерпело поражение от Динамо со счетом 1:2. Киевляне быстро вышли вперед, сделав счет 2:0, а на 45-й минуте Михайличенко получил вторую желтую карточку, оставив "волков" в меньшинстве.

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