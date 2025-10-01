"Саша [Пищур] заработал пенальти. Когда решали, кто его будет бить, он сказал, что уверен. Потом он пробил, я подошел к нему, спросил. Он говорит мне, буду ли я бить, я ответил, что уверен и могу пробить. Так и получилось.

Определился "Лев матча" сборной Украины U-20 в игре против Панамы – он пропустит решающую встречу с Парагваем

Поддержал его [после первой нереализованной попытки пенальти]. Мы одна команда, надо друг друга поддерживать, если ошибся – ничего страшного, мы друг за друга должны играть и биться.

Моя желтая? Спросил у рефери, почему? Я сказал, что его не бил, не делал никаких движений. Это такая команда [Панама], что они играют противно: [панамский игрок] просто набежал на меня и шел, чтобы затянуть время. Насколько я знаю, после VAR они не могут давать желтую карточку. Мне сказали, что судья сперва забыл показать мне желтую карточку. Не знаю, я не арбитр, ему виднее

Мы собрались здесь, на таких турнирах, чтобы играть в футбол, а не лежать, затягивать время. Приехали играть в футбол, показывать свой класс, а не играть в такую игру", – резюмировал Синчук в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Украины U-20 расписала ничью против Панамы и с 4 пунктами почти гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Синчук перебивал пенальти вместо Пищура и свою попытку реализовал, однако в конце игры получил спорную желтую карточку, которая выбивает его на заключительный матч группового этапа против Парагвая (3 октября).

Украина U-20 не удержала победу над Панамой на ЧМ-2025 – две попытки удалить украинцев, "сине-желтые" почти в плей-офф