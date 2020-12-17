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Собослай подписал с Лейпцигом контракт на 4,5 года. В новой команде он будет выступать под 17-м номером. Тренерский штаб во главе с Юлианом Нагельсманном может рассчитывать на 20-летнего венгра после 9 января. Сумма отступных пока остается неизвестной. Однако, скорее всего, РБ Лейпциг активировал клаусулу в размере 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Доминик Собослай провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач. Настоящий прорыв венгра начался после карантина в европейском футболе. Сначала он разрывал австрийскую Бундеслигу, где получил награду лучшему игроку сезона, а затем феерил в Лиге чемпионов. Кроме этого, осенью Доминик вывел сборную Венгрии на Евро.

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