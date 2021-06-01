Собослай не поможет Венгрии на Евро-2020 – команда попала в группу смерти
17:10 - Читати українською
Хавбек РБ Лейпциг Доминик Собослай продолжает восстанавливаться от травмы.
Доминик Собослай не успеет восстановиться от повреждения и пропустит Евро-2020, сообщает Reuters.
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Венгерский хавбек получил травму еще в декабре, но врачи обнадеживали прогнозами, что Доминик сможет сыграть на континентальном первенстве. Напомним, зимой 20-летний полузащитник перешел из Зальцбурга в РБ Лейпциг, но еще не играл за новый клуб.
На групповом этапе Евро-2020 Венгрия встретится с Германией, Францией и Португалией.
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