Соболя "кинули на деньги" в Чехии, - Цыганык

Украинец Эдуард Соболь имеет проблемы в чешском Яблонеце.

Украинский защитник Эдуард Соболь имеет проблемы в Чехии. Об этом сообщил Игорь Цыганик в программе "Цыганик LIVE".

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По его информации, украинца "кинули на деньги". Кроме того, Соболь имеет большие проблемы с агентом.

В текущем сезоне Соболь сыграл 5 матчей в чемпионате, результативными действиями не отличался.

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