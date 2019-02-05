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Соболя "кинули на деньги" в Чехии, - Цыганык

17:43 335 Читати українською
Соболя "кинули на деньги" в Чехии, - Цыганык
Эдуард Соболь / Фото: ФК Яблонец

Украинец Эдуард Соболь имеет проблемы в чешском Яблонеце.

Украинский защитник Эдуард Соболь имеет проблемы в Чехии. Об этом сообщил Игорь Цыганик в программе "Цыганик LIVE".

Украинец феерит за Милан – гол-красавец в ворота Динамо, победа на юношеском турнире и Шева-стайл

По его информации, украинца "кинули на деньги". Кроме того, Соболь имеет большие проблемы с агентом.

В текущем сезоне Соболь сыграл 5 матчей в чемпионате, результативными действиями не отличался.

Динамо расписало ничью с Эстерсундом в контрольном матче – шведов дважды спасал каркас ворот

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Игорь Цыганык Мир Эдуард Соболь Эдуард Соболь Яблонец Яблонец
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