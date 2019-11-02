Соболь заработал пенальти для Брюгге уже на второй минуте матча с Кортрейком

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь продолжает помогать своей команде забивать голы.

Соболь появился в стартовом составе своей команды и уже на 2-й минуте помог ей выйти вперед. Украинец заработал пенальти, который четко реализовал Ванакен.

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Напомним, Соболь перебрался в Брюгге прошлым летом и уже успел провести за бельгийский клуб 15 матчей во всех турнирах. Голов пока не забивал.

После 12 туров команда украинца уверенно возглавляет турнирную таблицу Лиги Жупиле, не потерпев ни одного поражения.

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