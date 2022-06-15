Точный удар в свой актив защитник сборной Украины записал в поединке против Унион Сент-Жилуаза. Соболь вышел на замену сразу после перерыва, а на 84-й минуте классным ударом с лета принес своей команде первую победу в чемпионате.

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Интересно, что это произошло еще 1 августа прошлого года, в матче второго тура Лиги Жупиле. Этот гол 27-летнего Соболя в итоге так и остался для него единственным в сезоне. Брюгге стал чемпионом, а Унион Сент-Жилуаз занял второе место.

Соболь выступает за бельгийскую команду с 2019 года – сначала на правах аренды, а затем Шахтер продал защитника. В футболке Брюгге Эдуард сыграл 110 поединков – 3 гола, 14 ассистов и 3 титула чемпиона Бельгии.

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